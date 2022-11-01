Apple отправила в продажу новый MacBook Air

Появилась весьма интересная информация о том, что компания Apple отправила в продажу ноутбуки MacBook Air на процессорах М2 после восстановления. Это, условно говоря, бывшие в употреблении ноутбуки, которые после определённых поломок отправили на ремонт, но потом покупатель отказался или, например, ремонт требовал полной замены гаджета. После ремонта такие ноутбуки отправляются в сервис для тестирования, а потом уже они отправляются в продажу. Важно отметить, что такие ноутбуки стоят дешевле новых, пусть и не так уж сильно, при этом на них действует полная гарантия. Соответственно, пользователь, который очень хочет данный ноутбук, может получить его дешевле, но гаджет при этом не будет новым на 100%. И во многих странах этим пользуются.

Дело в том, что полная гарантия на MacBook Air на М2, пусть и после восстановления, позволяет в случае различных неисправностей обращаться в официальные сервисные центры и получать соответствующую помощь бесплатно в рамках гарантийных обязательств. Вопрос, конечно, в том, когда данные ноутбуки доберуться до нашего рынка и сколько они будут стоить в рознице, но, с другой стороны, в любом случае дешевле, чем просто новые. Будем надеяться, что подобные гаджеты не будут дефицитными, чтобы у всех была возможность их приобрести без лишних проблем — желающих, теоретически, очень много, да и сам по себе ноутбук пользуется небывалым спросом. Привлекательный дизайн корпуса вместе с внушительной производительностью своих денег стоят.
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