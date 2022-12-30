Apple передумала выпускать большой iPad Pro

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что компания Apple планирует выпустить в продажу свой более крупный планшетный компьютер iPad Pro, у которого диагональ дисплея будет составлять 14,1 дюйма. Это показалось многим пользователям достаточно интересной затеей, потому что возможность иметь такой планшет на самом деле открывает массу возможностей — можно спокойно заниматься рабочими задачами, читать, обрабатывать графику и видео, да и многое другое. Соответственно, аудитория уже была готова к приобретению нового продукта, как вдруг оказалось, что Apple передумала выпускать планшет в следующем году. Причин пока что никто не знает, но факт остаётся фактом — планшета с большей диагональю компания не выпустит.

Инсайдеры предполагают, что причина в конкуренции с ноутбуками Apple, которые сильно пострадают от выхода на рынок такого продукта. Нужно понимать, что iPad Pro обладает внушительной производительностью, так что если пользователь получит ещё и большую диагональ, то у многих просто отпадёт необходимость покупать MacBook Air. Кроме того, если купить планшет и клавиатуру для работы с текстом, то получается заметно дешевле даже базового ноутбука, а это серьёзный удар по своей же продукции. И чтобы пользователи не думали покупать ноутбук или планшет, компания переделает план по выпуску новых устройств, чтобы вы хотели купить и то, и другое. Это, конечно, очень даже логично, но немного огорчает — новый планшет мы не увидим как минимум год.
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