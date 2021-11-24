Apple перейдет на 5G модемы от TSMC в 2023 году

Apple работает над собственными модемами 5G для своего диапазона iPhone. Apple планирует внедрить технологию производства 4-нанометрового чипа TSMC для массового производства своего первого собственного модемного чипа 5G. Производитель iPhone разрабатывает собственные радиочастотные и миллиметровые компоненты для дополнения модема. Apple также работает над собственным чипом управления питанием специально для модема. Это означает, что новые модемы 5G будут производиться для iPhone 2022 года, которым должен стать iPhone 14.

Вероятно всего Apple выпустит 5G-версию iPhone SE в следующем году с новым собственным модемом.