Apple первые за десять с лишним лет отказалась от релиза новых iPad

Изначально западные инсайдеры сообщали, что компания Apple выпустит обновлённые версии планшетных компьютеров iPad mini, iPad Air и самого доступного iPad в этом году. Проблема в том, что вместо этого компания решила анонсировать новые модели ноутбуков MacBook Pro с диагональю экрана 14 и 16 дюймов на основе новой серии чипов M3. Соответственно, теперь, по словам тех же западных инсайдеров, Apple планирует обновить всю линейку планшетов iPad уже в следующем году — речь идёт о моделях iPad Air 6, iPad mini 7 и iPad 11, а также флагманском планшете iPad Pro с передовым OLED-дисплеем. При этом стоит отметить, что 2023 год стал первым годом, когда компания Apple не обновляла ни одного своего планшета iPad — это первый случай за всю историю компании с момента выпуска первого планшета в 2010 году.

Вероятно, на текущий момент компания испытывает значительное давление со стороны инвесторов и общества, так как объёмы поставок планшетов сейчас крайне низкие — все, кто хотел купить себе планшет нового поколения, уже давно это сделали. Если верить финансовому отчёту производителя, выручка от продажи iPad у компании упала почти на 10 процентов, и руководители компании предполагают, что продажи продолжат падать вплоть до конца первого квартала следующего года. Вероятно, новые планшеты компания покажет уже весной, что существенно огорчит тех пользователей, которые хотят получить максимально производительное решение на новой платформе. Им придётся ждать.
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