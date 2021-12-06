Apple планирует представить обновленные iPad Pro, iMac, Mac Pro и другие устройства в 2022 году

Apple, собирается представить в следующем году ряд своих продуктов с новым дизайном. В новом отчете говорится, что компания работает над обновленным дизайном для своих iPad Pro, iMac, Mac Pro и других продуктов.

Apple планирует выпустить новый дизайн iPad Pro со встроенной поддержкой беспроводной зарядки. На этом изменения в семействе iPad не заканчиваются, так как даже iPad Air и базовые модели iPad также получат обновление. Также Apple в следующем году выпустит обновленный MacBook Air, который будет выпущен рядом с «обновленным iMac высокого класса с Apple Silicon». Наряду с этим компания также нацелена на выпуск нового MacBook Pro, Mac Pro начального уровня и даже обновлений Mac mini в следующем году. По сообщениям, бренд планирует выпустить три новые модели своих Apple Watch. Это будет включать базовую модель, вариант SE и даже версию повышенной прочности для спортсменов и любителей приключенческих видов спорта.