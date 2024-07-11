Apple планирует продать 90 миллионов iPhone 16 за год

При этом в другом отчёте журналистов говорится, что Apple заказала 100 миллионов процессором A18 для своей предстоящей серии смартфонов, так что, возможно, компания предполагает даже более высокий спрос на новые флагманы, чем говорит официально. И это очень разумная тактика — если компания продаст 90 миллионов смартфонов, то она выполнит свои же предсказания и акции поползут вверх. Если компания перевыполнит план и продаст 100 миллионов гаджетов, то ситуация будет ещё лучше. Правда, пока что не совсем понятно, как именно производитель планирует привлекать аудиторию. Да, новый флагман будет выглядеть более привлекательно, у него будет камера чуть получше и процессор немного мощнее. Но это явно не те кардинальные изменения, которые стоит ждать от нового флагмана.