Apple планирует продать 90 миллионов iPhone 16 за год

Сегодня появилась информация от достаточно надёжного источника о том, что серия смартфонов iPhone 16, как и ожидалось ранее, будет состоять из четырёх моделей, и компания Apple работает над различными обновлениями для каждой модели, дабы в конечном итоге повысить спрос на новинки, который падал на протяжении нескольких кварталов к ряду. В результате, по мнению руководства Apple, спрос на смартфоны нового поколения будет крайне высоким и технологический гигант сотрудничает со своими поставщиками, чтобы реализовать первую поставку в 90 миллионов единиц в год. Это на 10 процентов больше, чем количество iPhone 15, которые Apple, по оценкам специалистов, отгрузила в 2023 году.

При этом в другом отчёте журналистов говорится, что Apple заказала 100 миллионов процессором A18 для своей предстоящей серии смартфонов, так что, возможно, компания предполагает даже более высокий спрос на новые флагманы, чем говорит официально. И это очень разумная тактика — если компания продаст 90 миллионов смартфонов, то она выполнит свои же предсказания и акции поползут вверх. Если компания перевыполнит план и продаст 100 миллионов гаджетов, то ситуация будет ещё лучше. Правда, пока что не совсем понятно, как именно производитель планирует привлекать аудиторию. Да, новый флагман будет выглядеть более привлекательно, у него будет камера чуть получше и процессор немного мощнее. Но это явно не те кардинальные изменения, которые стоит ждать от нового флагмана.
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