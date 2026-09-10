Apple повысила цены на старые iPhone

Как и ожидалось, компания Apple вскоре после презентации линейки iPhone 18 Pro и совершенно нового складного iPhone Duo незаметно повысила цены на несколько существующих моделей. Подорожание коснулось iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air и iPhone 16. Теперь все перечисленные модели стоят на 100 долларов дороже своих первоначальных цен. Например, базовый iPhone 17 теперь стоит от 899 долларов, хотя ещё вчера его продавали за 799 долларов. Цена iPhone 17e начинается с 699 долларов, iPhone Air — с 1099 долларов. В свою очередь, iPhone 16 с 128 ГБ памяти теперь стоит 799 долларов. И, пожалуй, больше всего пострадали именно относительно доступные модели, так как в процентном соотношении для них подорожание на 100 долларов оказалось более существенным.

При этом стоит понимать, что повышение цен действует во всех регионах, где эти модели сейчас доступны. И эта ситуация, конечно, сильно отличается от того, что происходило ранее. Обычно после выхода нового поколения смартфонов Apple снижает стоимость предыдущих моделей iPhone, тем самым поддерживая баланс в продажах. Однако на этот раз компания пошла на редкое повышение цен из-за продолжающегося дефицита поставок памяти. Недавно Apple также повысила цены на продукцию в нескольких других категориях, включая Mac, iPad и HomePod. Это, безусловно, огорчило тех пользователей, которые предполагали, что после выхода нового флагмана они смогут купить устройство предыдущего поколения по выгодной цене.