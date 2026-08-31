Обзор HUAWEI Pura 90s Pro Max. Главный камерофон с четырехкратным зумом и телевиком на 200 Мп

Серия Pura уже несколько поколений остается для HUAWEI площадкой, где компания активнее всего экспериментирует с дизайном и мобильной фотографией. Причем в последних моделях у линейки наконец сформировался собственный визуальный стиль — смартфоны можно узнать по характерному оформлению камер даже без логотипа на корпусе.

HUAWEI Pura 90s Pro Max продолжает эту идею. Перед нами крупный флагман с 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, необычной системой камер во главе с 200-мегапиксельным телевиком и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Посмотрим подробнее, что получилось у HUAWEI на этот раз.

Комплектация

В комплект поставки входят смартфон, зарядный адаптер мощностью 100 Вт, кабель USB Type-C, прозрачный защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карт и документация.

Чехол выполнен из прозрачного пластика и почти не скрывает оформление задней панели. Для ярких градиентных версий это особенно актуально — дизайн смартфона остается хорошо заметен даже с установленной защитой.

Комплект в целом полноценный. Отдельно покупать мощный зарядник сразу после приобретения устройства не потребуется, что для флагманского смартфона по нынешним временам уже можно считать преимуществом.

Внешний вид

HUAWEI Pura 90s Pro Max выпускается в четырех вариантах оформления: пудровом розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом и графитовом черном. Два градиентных варианта выглядят особенно необычно: оттенок задней панели плавно меняется по всей высоте корпуса.

С выбором цветов у нас отношение неоднозначное. Яркие перламутровые варианты действительно выделяются, но любителей более классического оформления немного обделили. Черный есть, а вот обычного нейтрального белого фактически нет — наиболее светлая версия заметно уходит в розовый оттенок.

Зато нравится, что HUAWEI не стала в очередной раз полностью переделывать внешность своего флагмана. У серии Pura наконец сформировался узнаваемый стиль, и компания продолжает его развивать. Это хорошо, потому что раньше HUAWEI порой слишком увлекалась экспериментами: только привыкнешь к одному оформлению флагманов, а следующее поколение уже выглядит совсем иначе.

Главным элементом дизайна остается крупный блок камер характерной треугольной формы. Он занимает значительную часть задней панели и заметно выступает над корпусом. Спрятать такую оптику в тонкий смартфон физически сложно, поэтому в профиль Pura 90s Pro Max местами уже напоминает компактный фотоаппарат, к которому приделали смартфон.

И это не обязательно минус. Для камерофона массивный модуль выглядит вполне логично, просто учитывать его размеры при покупке точно стоит.

Передняя и задняя панели выполнены из стекла, рамка алюминиевая. Корпус стал полностью плоским: без загнутого дисплея и выраженных скруглений по краям.

Размеры составляют 164 × 77,1 × 8,1 мм, масса — около 230,5 г. Смартфон большой и тяжелый, что неудивительно при диагонали 6,9 дюйма. Одной рукой пользоваться им можно только с оговорками, а вес в кармане хорошо ощущается.

На правой грани расположены клавиша регулировки громкости и кнопка питания. В последнюю встроен емкостный сканер отпечатков пальцев.

Для флагмана такое расположение уже выглядит необычно — большинство конкурентов используют экранные датчики. Но сам сканер работает быстро, поэтому с практической точки зрения претензий к нему нет.

Снизу находятся USB Type-C, микрофон, слот для SIM-карт и один из динамиков. Второй динамик установлен сверху. Здесь используется полноценная стереопара из двух отдельных динамиков, а не разговорный спикер в качестве второго канала.

Разъема 3,5 мм ожидаемо нет. Проводные наушники подключаются через USB Type-C.

Экран защищен антибликовым стеклом Kunlun Glass. Помимо дополнительной устойчивости к повреждениям, оно уменьшает количество отражений, что особенно заметно при использовании смартфона на улице.

Корпус соответствует стандартам IP68 и IP69. То есть устройство защищено не только от пыли и погружения в воду, но и от воздействия направленных струй воды в предусмотренных стандартом условиях.

Дисплей

HUAWEI Pura 90s Pro Max получил 6,9-дюймовую LTPO OLED-панель разрешением 2880 × 1308 пикселей. Плотность составляет около 460 PPI, поэтому с четкостью изображения вопросов нет: мелкий текст и тонкие элементы интерфейса выглядят аккуратно.

LTPO позволяет динамически менять частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Во время прокрутки интерфейса и анимаций экран повышает частоту, а на статичном изображении может снижать ее для экономии энергии.

Визуально дисплей соответствует уровню флагманского устройства. Картинка контрастная, цвета насыщенные, а высокая частота делает интерфейс плавным.

Поддерживается отображение 1,07 млрд цветов. В настройках доступны обычный и яркий профили цветопередачи, изменение цветовой температуры, режим защиты зрения и управление разрешением.

Максимальная статическая яркость при измерениях составляет около 570 нит. На фоне современных флагманов сама цифра выглядит не впечатляюще, но здесь хорошо помогает антибликовое покрытие. На практике экран остается читаемым на улице именно за счет меньшего количества отражений.

С ШИМ ситуация более специфичная. На низкой яркости мерцание полностью не исчезает, поэтому пользователям с высокой чувствительностью к нему лучше лично посмотреть на экран перед покупкой.

За звук отвечают два полноценных стереодинамика. Запаса громкости хватает с большим запасом, а по качеству звучания смартфон соответствует своему классу. Поддерживаются Bluetooth 6.0, LDAC и фирменный кодек HUAWEI L2HC.

Железо и производительность

HUAWEI официально не раскрывает название установленной платформы. По данным диагностических утилит и независимых тестов, в Pura 90s Pro Max используется восьмиядерный Kirin 9030S с графикой Maleoon 935F.

По чистой вычислительной мощности платформа уступает актуальным флагманским решениям Qualcomm и Apple. Конечно, чем больше баллов в бенчмарках, тем лучше, особенно когда речь идет о дорогом смартфоне. Но в повседневном использовании куда важнее то, ощущается ли эта разница на практике.

В случае Pura 90s Pro Max дефицита производительности мы не заметили. Интерфейс работает быстро и плавно, приложения запускаются без ощутимых задержек, переключение между ними происходит практически мгновенно. 12 ГБ оперативной памяти также позволяют спокойно держать несколько программ в фоне.

Тяжелые игры вроде Genshin Impact и Honkai: Star Rail запускаются и на высоких настройках графики. При продолжительной нагрузке корпус нагревается умеренно, но критического перегрева или заметного падения быстродействия в реальном использовании мы не наблюдали.

Объем оперативной памяти во всех версиях составляет 12 ГБ, накопитель может быть на 256 или 512 ГБ. Слота microSD нет, поэтому объем памяти лучше выбирать с запасом сразу при покупке.

EMUI и приложения

Смартфон работает под управлением EMUI 16. Внешне система хорошо знакома по предыдущим моделям HUAWEI, но постепенно получает все больше функций искусственного интеллекта.

Одна из заметных новинок — голосовой помощник Celia с поддержкой русского языка. Он умеет отвечать на вопросы, строить маршруты, запускать приложения и выполнять некоторые действия со смартфоном. Также можно пользоваться «Алисой».

ИИ-инструменты появились и в редакторе фотографий. Можно удалять объекты и блики, перемещать отдельные элементы внутри кадра и использовать другие функции обработки.

Отдельно стоит сказать про Google, потому что для потенциального покупателя это по-прежнему важный момент.

Google Mobile Services из коробки нет. Основным магазином приложений остается AppGallery. Программы также можно устанавливать из сторонних каталогов и APK, а для сервисов, которым необходима инфраструктура Google, существуют дополнительные решения вроде GBox.

На практике большинство популярных приложений запустить можно. Но полностью эквивалентным обычному Android-смартфону с нативной поддержкой Google этот сценарий все равно не назовешь — иногда пользователю приходится делать дополнительные действия.

Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и NFC. Поддержка eSIM зависит от страны и оператора. Доступность 5G также связана с конкретным рынком реализации устройства.

Камера

Камера — главная причина смотреть в сторону HUAWEI Pura 90s Pro Max. И особенно интересно, что наиболее необычным модулем здесь оказался не основной сенсор, а телевик.

Основная камера получила разрешение 50 Мп, оптическую стабилизацию и объектив с физически изменяемой диафрагмой от f/1.4 до f/4.0.

В автоматическом режиме смартфон сам выбирает подходящее значение в зависимости от сцены. В профессиональном режиме диафрагмой можно управлять вручную.

Физическая диафрагма здесь не просто строчка в характеристиках. Более открытое значение позволяет получить больше света и сильнее размыть фон, а закрытая диафрагма увеличивает глубину резкости.

Днем основная камера дает высокий уровень детализации без чрезмерной контурной резкости. Хорошо работает и динамический диапазон: смартфон способен одновременно сохранить детали в ярких и темных областях сцены.

Цветопередача между разными модулями остается достаточно стабильной, что важно для системы с несколькими полноценными камерами.

Ночью автоматически подключается многокадровая обработка даже в стандартном режиме. Отдельный ночной режим сильнее поднимает яркость и локальный контраст, но не пытается превратить ночную сцену в искусственный дневной кадр.

Сверхширокоугольный модуль получил разрешение 40 Мп, диафрагму f/2.2 и автофокус.

Наличие автофокуса расширяет сценарии использования: камера подходит не только для пейзажей и архитектуры, но и для съемки с небольшого расстояния.

Но главная звезда системы — 200-мегапиксельный телеобъектив с диафрагмой f/2.6, фазовой фокусировкой и оптической стабилизацией.

Оптическое приближение составляет примерно 4×. И именно здесь большое разрешение сенсора действительно имеет смысл.

Запас в 200 Мп позволяет дополнительно кадрировать изображение уже после оптического приближения. Благодаря этому 10-кратный зум при хорошем освещении остается вполне рабочим, а не превращается в набор крупных цифровых пикселей.

То есть 200 Мп здесь нужны не для того, чтобы снимать гигантские фотографии ради цифры в характеристиках. Главный смысл — дать системе дополнительный запас для приближения.

Для портретов доступно несколько фокусных расстояний, включая 2×, 4×, 5,6× и 10×. Можно выбирать как более широкий ростовой кадр, так и крупный портрет с выраженным отделением объекта от заднего плана.

Само размытие работает аккуратно, включая достаточно сложные контуры вокруг волос и одежды.

Телеобъектив хорошо показывает себя и вечером. Оптическая стабилизация и крупный сенсор позволяют продолжать использовать именно телефото-модуль в условиях, когда некоторые конкуренты уже переключаются обратно на основную камеру и имитируют приближение цифровым кропом.

Фирменные профили XMAGE остались на месте. Есть натуральный, колоритный и яркий варианты, а также монохромный профиль.

Видео записывается в разрешении до 4K. Телеобъектив доступен и при видеосъемке, поэтому приближение можно использовать не только для фотографий.

Фронтальная камера получила разрешение 13 Мп, диафрагму f/2.0 и автофокус. Она также умеет записывать 4K-видео.

По качеству селфи модуль хороший, но на фоне задней системы камер выглядит скорее обычным — основная фоточасть смартфона гораздо интереснее.

Батарея

В российской версии HUAWEI Pura 90s Pro Max используется кремнийуглеродный аккумулятор типичной емкостью 6000 мАч.

Для смартфона с крупным 6,9-дюймовым дисплеем такой запас выглядит логично. При обычном смешанном сценарии устройство рассчитано на полноценный день активной работы без необходимости постоянно искать розетку.

Поддерживается проводная HUAWEI SuperCharge мощностью до 100 Вт. Полная зарядка занимает около 40 минут.

Есть и быстрая беспроводная зарядка мощностью до 80 Вт. Для беспроводного стандарта это очень высокая мощность, хотя для ее получения потребуется совместимое зарядное устройство.

Также поддерживается обратная беспроводная зарядка. От смартфона можно подзарядить наушники, часы или другой совместимый аксессуар.

Связка из аккумулятора на 6000 мАч, 100-ваттной проводной и 80-ваттной беспроводной зарядки выглядит одной из сильных сторон модели.

Итоги

HUAWEI Pura 90s Pro Max получился в первую очередь камерофоном с сильным 200-мегапиксельным телеобъективом, крупным качественным экраном и хорошей автономностью. При этом Kirin 9030S не ставит рекордов в бенчмарках, но в реальной работе смартфон ощущается полноценным флагманом — нехватки производительности мы не заметили.

Плюсы:

— 200-мегапиксельный телеобъектив с качественным зумом;

— основная камера с изменяемой диафрагмой;

— крупный LTPO OLED-дисплей 120 Гц;

— аккумулятор емкостью 6000 мАч;

— проводная зарядка 100 Вт и беспроводная 80 Вт;

— качественные стереодинамики;

— защита IP68/IP69;

— узнаваемый дизайн серии Pura.

Минусы:

— крупный и тяжелый корпус;

— массивный блок камер;

— нет нативной поддержки сервисов Google;

— Kirin 9030S уступает топовым платформам конкурентов по синтетической производительности;

— нет слота microSD.