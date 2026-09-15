Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A08

В основе смартфона лежит неназванный процессор на восемь ядер, который работает на тактовой частоте до 2,2 ГГц. Его дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты памяти. При этом Galaxy A08 работает под управлением Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9 и Samsung обещает шесть крупных обновлений операционной системы и столько же лет обновлений безопасности. При этом смартфон защищён от пыли и воды по стандарту IP64, поддерживает две SIM-карты, оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников и сканером отпечатков пальцев. Все остальные характеристики Samsung пока не раскрыла и цена Galaxy A08 во многих регионах мира остаётся неизвестной. Однако в ОАЭ смартфон продавался примерно за 170 долларов, так что дорогим он быть не должен.