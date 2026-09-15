Samsung представила недорогой смартфон Galaxy A08

Несколько дней назад смартфон Samsung Galaxy A08 появился в каталоге интернет-магазина в ОАЭ, а теперь корейская компания без лишнего шума официально представила новинку. Samsung не стала выпускать пресс-релиз или проводить отдельную презентацию, а просто добавила Galaxy A08 на свои официальные сайты в Сербии, а также Боснии и Герцеговине. Samsung Galaxy A08 получил 6,7-дюймовый экран PLS LCD с разрешением 720х1600 пикселей. На тыльной панели установлена основная камера на 50 Мп с объективом f/1.8 и дополнительный 2-мегапиксельный сенсор с объективом f/2.4. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6000 мАч.

В основе смартфона лежит неназванный процессор на восемь ядер, который работает на тактовой частоте до 2,2 ГГц. Его дополняют 4 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты памяти. При этом Galaxy A08 работает под управлением Android 17 с фирменной оболочкой One UI 9 и Samsung обещает шесть крупных обновлений операционной системы и столько же лет обновлений безопасности. При этом смартфон защищён от пыли и воды по стандарту IP64, поддерживает две SIM-карты, оснащён 3,5-мм разъёмом для наушников и сканером отпечатков пальцев. Все остальные характеристики Samsung пока не раскрыла и цена Galaxy A08 во многих регионах мира остаётся неизвестной. Однако в ОАЭ смартфон продавался примерно за 170 долларов, так что дорогим он быть не должен.