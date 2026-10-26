Специалисты разобрали iPhone Duo до винтика

Специалисты из компании iFixit разобрали новый iPhone Duo и изучили его внутреннее устройство. Им удалось обнаружить интересные особенности конструкции, которые могут объяснять, как Apple маскирует складку на гибком дисплее. Например, при изучении дисплея под микроскопом специалисты также обнаружили овальные субпиксели, расположенные под разными углами. По мнению iFixit, такая конструкция позволяет уменьшить количество визуальных артефактов и сделать складку в центре экрана менее заметной. Внешний слой с нанотекстурой сравнительно легко заменить, не затрагивая расположенную под ним OLED-панель. Однако ремонт самого дисплея — совсем другая история. Как и в случае с другими складными смартфонами, он может обойтись очень дорого и оказаться крайне сложным.

Возможно, такое расположение деталей создаёт повышенную нагрузку на отдельный участок конструкции. Это, в свою очередь, может объяснять появление характерного звука треска, о котором сообщали некоторые владельцы, а также повреждения дисплеев. В итоге ремонтопригодность смартфона оценили всего в 5 баллов из 10 возможных. Да, на первый взгляд результат не впечатляет, однако это самая высокая оценка, которую iFixit когда-либо выставляла складным смартфонам. Впрочем, учитывая массовую проблему со складным дисплеем, можно предположить, что компания Apple явно будет отзывать первую партию своих устройств и конструкция в итоге будет изменена на что-то более надёжное.