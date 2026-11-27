Смартфон Vivo S70 получит внешнюю вспышку

Один из руководителей компании Vivo заявил, что смартфоны серии Vivo S70 получат внешнюю выносную вспышку. Гаджет был разработан в партнерстве с известным производителем Godox. Он будет называться Xenon Soft Flash Mini Square Light. Вспышка характеризуется ксеноновым источником света, превышающим мощность обычно LED-вспышки в 9 раз, временем отклика 0.2 мс, а также индексом цветопередачи (CRI) — ≥ 98, что положительно скажется на оттенках кожи в портретах. При этом встроенная вспышка окажется продвинутой – производитель обещает увеличенную в три раза яркость в сравнении с предыдущим поколением, а также автоматическую настройку яркости в зависимости от выбранного фокусного расстояния. Официальный релиз смартфонов серии Vivo S70 ожидается в декабре этого года.