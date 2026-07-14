Обзор и тесты TECNO POVA 7 Ultra. Лучший выбор смартфона летом 2026

В рамках серии POVA 7 было представлено сразу три варианта исполнения смартфона, все они относятся к среднему ценовому сегменту и предлагают интересное техническое оснащение. Сегодня мы детально рассмотрим старший TECNO POVA 7 Ultra с беспроводной зарядкой и аккумулятором 6000 мАч, процессором MediaTek Dimensity 8350 Ultimate с аппаратной поддержкой технологий ИИ, основной камерой с разрешением 108 Мп.

Комплектация

В оформлении коробки подчеркиваются элементы дизайна самого смартфона, а также приведены данные по техническим характеристикам. Комплектация не подкачала, помимо USB-кабеля и скрепки для лотка nanoSIM, покупатель также получает зарядное устройство мощностью 70 Вт и добротный чехол.

Чехол в точности повторяет форму корпуса и расположения механических кнопок управления. На крышке оранжевым цветом нанесено схематичное изображение, соответствующее расположению зоны беспроводной зарядки.

Внешний вид

У смартфона эффектное внешнее исполнение крышки с прозрачной внешней частью и стилизованной внутренней. За счет разной текстуры внутренних панелей создается сложный общий рисунок, устройство выделяется на фоне привычного исполнения моноблоков.

Поверхность не подвержена загрязнению следами пальцев. При этом в течение двух недель активной эксплуатации не создавал каких-либо проблем. Сам корпус относительно компактен и хорошо сложен. Уровень влагозащиты IP64 с полной защитой от пыли и от брызг воды.

Внимание привлекает исполнение блока основной камеры в виде островка треугольной формы с закругленными углами. Три объектива только слегка выступают над основной плоскостью, а рядом с ними двойная светодиодная вспышка.

И теперь к самому интересному и полезному. По границе блока камеры идет светодиодная окантовка. Работает как индикатор состояния. Можно привязать эффект к зарядке, запуску игр, уведомлениям о приложениях, анимировать изменение громкости и другие события.

Как пример, разместив смартфон спинкой вверх для приватности не будут пропущены важные уведомления. Сам элемент не смотрится чужеродным и хорошо дополняет общее исполнение задней крышки.

TECNO POVA 7 Ultra не разборен, снизу выдвижной лоток на две nanoSIM. Разъем USB-С используется для проведения зарядки, также поддерживается реверсивный режим для проводной и беспроводной зарядки.

На борту двойной микрофон и два динамика, создающие эффект объемной сцены Dolby Atmos во время просмотра роликов, фильмов или прослушивания музыки. Во время голосовых вызовов парный микрофон хорошо фильтрует окружающий шум, передавая собеседникам чистый голос.

Справа две механические кнопки управления, включающие спаренный регулятор громкости и кнопку включения. При ношении в кармане с ложными нажатиями не сталкивался.

Лицевая сторона смартфона защищена стеклом Gorilla Glass 7i с олеофобным и антибликовым покрытиями. Оно устойчиво к появлению царапин и выдерживает падение с высоты. Фронтальная камера в небольшом островке по центру. Рамки вокруг дисплея узкие.

Экран

Установлен 6.67 дюймовый AMOLED с разрешением 2800х1260 пикселей. Качество матрицы на уровне смартфонов верхнего ценового сегмента. Равномерная подсветка, высокая контрастность и пиковая яркость. Частота обновления до 144 Гц с несколькими режимами работы, переключаемыми в настройках.

Тестирование TECNO POVA 7 Ultra велось в летнее время и он отлично себя показал при эксплуатации под прямыми солнечными лучами. Изображение читаемо под разными углами наклона и в разное время суток.

В настройках помимо частоты обновления экрана можно включить защиту глаз, ночной режим работы, выбрать пресет цветового профиля, темный и светлый режим, задать яркость и автоматическую подстройку, режим Always-on-Display.

Платформа

Главным отличием от младших версий в этой серии стал процессор. Это 8-ядерный MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, выполненный по 4-нм техпроцессу с одним ядром Cortex-A715 на частоте до 3.35 ГГц, тремя ядрами Cortex-A715 до 3.2 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A510 с частотой до 2.2 ГГц и графикой Mali-G615 MP6. Платформа с высоким уровнем быстродействия в повседневных задачах, профессиональных приложениях и играх. В продолжительных сессиях в Call of Duty, PUBG, WoT Blitz, Roblox крышка заметно не нагревалась. Здесь для охлаждения используется 12-слойная испарительная камер, эффективно рассеивающая тепло и устраняющая локальный перегрев. Для игр также автоматически запускается виджет High Boost в котором можно сменить режим подключения к сети, выбрать режим работы, скрыть уведомления, записать экран и сделать скриншот.

Предлагается устройство в двух версиях исполнения в зависимости от объема памяти: 8 Гбайт оперативной или 12 Гбайт. Внутренний накопитель 256 Гбайт без поддержки карт памяти.

Аккумулятор

Камера

Модули связи включают 5G с хорошим качеством приема в городской застройке и за пределами города. Wi-Fi модуль с двумя диапазонами и высокими скоростями обмена данными. Bluetooth и GPS. Смартфон поддерживает бесконтактные платежи.В TECNO POVA 7 Ultra установлена литий-полимерная батарея с емкостью 6000 мАч. По опыту эксплуатации заряда хватало на два дня использования без подзарядки или 12 часов в смешанной синтетической нагрузкой с постоянно включенным экраном. Поддерживает быструю зарядку мощностью 70 Вт, которая восстанавливает полный заряд менее чем за 1 час. Есть беспроводная зарядка 30 Вт и реверсивная 10 Вт. Реверсивная может работать как беспроводная, для этого можно разместить на крышке наушники или смартфон с поддержкой Qi, и проводная с подключением через USB-C на нижнем торце. В настройках можно включить экономию заряда, ультра-экономный расход энергии, высокопроизводительный режим, проверить состояние аккумулятора, обходную зарядку в играх.Двойная основная камера с главным 108 Мп модулем с диафрагмой F/1.75 и сверхширокоугольным модулем 8 Мп с диафрагмой F/2.2. Поддерживают цифровую стабилизацию при фото и видеосъемке. Приложение предлагает хороший набор режимов съемки, доступны режим с искусственным интеллектом, улучшающим качество и предлагающим оптимальный пресет настроек. В приложении можно переключаться между модулями и переходить на цифровое приближение.

Качество снимков высокое. Отмечу хорошую резкость и точность передачи цветов. Достойное качество для ночной съемки. При съемке портретов понравились естественность кожи, прорисовка линий и размытие заднего фона.

Фронтальная камера с разрешением 13 Мп с диафрагмой F/2.2. Предлагаются встроенные фильтры и украшательства. Видео на основной камере пишет в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

Софт

На момент тестирования установлена операционная система Android 15 с фирменной оболочкой HiOS 15. По умолчанию установлена тема под внешний стиль самого смартфона, виджет для быстрого управление светодиодной индикацией на блоке основной камеры.

Сама проработка интерфейса и набор инструментов понравилась. Много элементов для индивидуальной настройки под свой вкус, отсутствие навязчивой рекламы как у конкурентов. Встроенный набор ИИ с собственным голосовым помощником, переводом текста, анализом и созданием текстовой расшифровки аудиозаписей, улучшением снимков, созданием умной галереи. На сегодняшний день одна из лучших оболочек.

Итоги

TECNO POVA 7 Ultra – смартфон со своим характером, уникальным внешним исполнением, высоким уровнем быстродействия, качественной основной камерой, ярким AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц, проработанной оболочкой с ИИ-инструментами, длительным временем автономной работы и беспроводной зарядкой, чехлом и зарядкой 70 Вт в комплекте. Отличный выбор, особенно с учетом того что с момента релиза ценник стал еще вкуснее.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".