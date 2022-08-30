Apple получила патент на гарнитуру дополненной реальности

Apple, возможно, снова попытается закрепить товарные знаки «Reality» в преддверии запуска своей долгожданной гарнитуры AR / VR, сообщает Bloomberg. Заявки на названия «Reality One», «Reality Pro» и «Reality Processor» были поданы в США, ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рике и Уругвае. Хотя Apple напрямую не запрашивала товарные знаки, они были поданы юридическими фирмами, которые ранее использовались для заявлений о торговых марках. В феврале появились намеки на то, что Apple может использовать брендинг «Reality» для своих гарнитур, когда этот термин был обнаружен в открытом исходном коде GitHub и в журналах загрузки App Store. Затем, в мае, в Ведомстве США по патентам и товарным знакам (USPTO) были обнаружены заявки на товарные знаки для RealityOS.

Они были поданы компанией под названием Realityo Systems, но данные свидетельствуют о том, что это подставная компания, созданная Apple, чтобы замести следы. С RealityOS в качестве потенциального названия для операционной системы, Reality One и Reality Pro могут быть вариантами именования для реальных гарнитур. «Reality Processor» может быть чипом на базе M2, разработанным для гарнитуры, который, как сообщается, включает 16 гигабайт памяти, а также графическую технологию, предназначенную для изображений VR и AR с высоким разрешением. Аналогичные подсказки есть и в новых документах. По данным Bloomberg, три товарных знака Reality были зарегистрированы подставной компанией Immersive Health Solutions LLC в феврале. Это было зарегистрировано другой подставной корпорацией, часто используемой для подачи документов фирмами, которые хотят избежать огласки. Между тем товарные знаки, зарегистрированные в других странах, таких как Новая Зеландия, были созданы юридическими фирмами, которые Apple использовала в прошлом.
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