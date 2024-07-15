Apple постепенно захватывает рынок Индии

Индия оказалась одним из самых сложных рынков для компании Apple, но, если верить западным журналистам, ситуация наконец-то начала улучшаться и у компании есть все шансы добиться приличного успеха в данном направлении. По данным информационного издания Bloomberg, годовые продажи устройств Apple в прошлом месяце достигли нового максимума в Индии и компания даже зафиксировала рост доходов в 33% — с 6 миллиардов до 8 миллиардов долларов. Это очень хорошие новости для компании, которая длительное время теряла процент продаж и не могла справиться с растущей конкуренцией со стороны более доступных моделей. Более того, эксперты отмечают, что рост продаж свидетельствует о стабильном прогрессе Apple в вопросе завоевания доверия клиентов в самой густонаселенной стране мира, жители которой постепенно повышают свою покупательную способность.

Однако на этом рынке всё ещё доминируют китайские бренды и гигант Samsung, а только 3,5% из общего количества в 690 миллионов смартфонов (от общего количества на рынке) отведено под iPhone. При этом нужно понимать, что индийский рынок является одним из самых быстрорастущих для компании Apple и в мире в целом, так что производителю нужно очень активно работать в этом направлении, дабы предоставить пользователям наилучшее решение. Ведь население свыше миллиарда человек — очень лакомый кусок, который может приносить безумную прибыль от продажи устройств и различных платных подписок на сервисы гиганта из Купертино.