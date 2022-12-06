Apple позволит ремонтировать свои гаджеты дома

Довольно длительное время компания Apple предоставляла возможность самостоятельно ремонтировать технику производителя на территории США. Достаточно было сделать запрос в компанию, получить необходимое оборудование для ремонта и по инструкции заменить деталь на ту, которая сломалась. Занимались этим люди, которые обычно не хотят отдавать свои устройства в сервис, так как там дорого или, например, просто не хочется тратить на это своё время и силы. Гораздо проще заказать комплект инструментов домой, после чего разобрать свой ноутбук или смартфон и заменить деталь на новую. И теперь эта программа расширяется в том числе на Европу — пользователи смогут заказывать себе инструменты домой, производить ремонтные работы и возвращать инструменты.

Здесь стоит уточнить один момент — никто не гарантирует вам того, что вы сами в процессе ремонта устройства не сломаете гаджет. На рынке есть масса случаев, когда пользоваться решил сам себе отремонтировать смартфон и сломал шлейф экрана, после чего заплатил за ремонт уже не 50 долларов, а 350. Соответственно, если у вас какая-то мелкая поломка вроде замены динамика, то лучше обратиться к специалисту и заплатить небольшие деньги. Если же нужно заменить целую материнскую плату или дисплей, то можно попробовать ремонт в домашних условиях — если дисплей и так вышел из строя, то второй раз вы его уже не сломаете, так что можно попробовать решить проблему дешевле, чем в сервисе. Но пока что это лишь анонс.
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