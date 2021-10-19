Apple представила «Полировочную ткань» для очистки ваших продуктов Apple

На мероприятии Unleashed в понедельник Apple вместе со всеми своими новыми MacBook, новыми Airpods и Home mini также представила совершенно новую ткань для полировки. Как заявляет Apple, эта ткань специально разработана для очистки всех продуктов Apple и их экранов, включая специальный дисплей Apple Pro Display XDR с защитой от нанотекстурного стекла. Стоимость такой ткани составляет 19 долларов.

Полировальная ткань изготовлена ​​из мягкого неабразивного материала, который, по словам компании, может безопасно очистить практически любой экран продуктов Apple. Ткань имеет минималистичный дизайн с белой цветовой гаммой и выгравированным на ней логотипом Apple. Также Apple выпустила список совместимости с данной тканью, и это не шутка.