Apple представила «Полировочную ткань» для очистки ваших продуктов Apple

На мероприятии Unleashed в понедельник Apple вместе со всеми своими новыми MacBook, новыми Airpods и Home mini также представила совершенно новую ткань для полировки. Как заявляет Apple, эта ткань специально разработана для очистки всех продуктов Apple и их экранов, включая специальный дисплей Apple Pro Display XDR с защитой от нанотекстурного стекла. Стоимость такой ткани составляет 19 долларов.
Полировальная ткань изготовлена из мягкого неабразивного материала, который, по словам компании, может безопасно очистить практически любой экран продуктов Apple. Ткань имеет минималистичный дизайн с белой цветовой гаммой и выгравированным на ней логотипом Apple. Также Apple выпустила список совместимости с данной тканью, и это не шутка.