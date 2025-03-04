Apple представила iPad 11-го поколения

Впервые за два года компания Apple выпустила новое базовое поколение iPad — компания анонсировала iPad 11-го поколения, но, в отличие от других новых устройств производителя, он не получил поддержку Apple Intelligence. Новинка оснащена чипом A16 и удвоенным объёмом базовой памяти — теперь минимум 128 ГБ. Цена стартует с 349 долларов, а в продаже планшет появится 12 марта. Будут доступны четыре цвета — синий, розовый, желтый и серебристый. С выходом 11-го поколения этот iPad остаётся единственной новой моделью без поддержки Apple Intelligence. При этом в то же время представленный вместе с ним iPad Air получил ИИ-функции, как и iPad Mini и iPad Pro, выпущенные в прошлом году.

Предшественник — iPad 10-го поколения — оказался неоднозначным обновлением в линейке. В 2022 году он получил современный дизайн, более мощный процессор и увеличенный экран, но стоил 449 долларов вместо привычных 329 долларов. При этом Apple продолжила продавать 9-е поколение за 329 долларов, из-за чего статус базового iPad оказался размытым для потенциального покупателя. Позже модель подешевела до 349 долларов, но обновлений не получала. В результате линейка iPad остаётся запутанной, но, как и прежде, среди планшетов компании нет плохих моделей. Пусть 11-е поколение и не предлагает кардинальных изменений, оно по-прежнему остаётся лучшим выбором для большинства пользователей. Особенно в том случае, если пользователю не нужны функции на базе искусственного интеллекта.
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