Apple представила iPad 11-го поколения

Предшественник — iPad 10-го поколения — оказался неоднозначным обновлением в линейке. В 2022 году он получил современный дизайн, более мощный процессор и увеличенный экран, но стоил 449 долларов вместо привычных 329 долларов. При этом Apple продолжила продавать 9-е поколение за 329 долларов, из-за чего статус базового iPad оказался размытым для потенциального покупателя. Позже модель подешевела до 349 долларов, но обновлений не получала. В результате линейка iPad остаётся запутанной, но, как и прежде, среди планшетов компании нет плохих моделей. Пусть 11-е поколение и не предлагает кардинальных изменений, оно по-прежнему остаётся лучшим выбором для большинства пользователей. Особенно в том случае, если пользователю не нужны функции на базе искусственного интеллекта.