Apple представила новый iPad mini - с Type-C, новым процессором и Touch ID

После двух с половиной лет без обновлений Apple наконец-то модернизирует iPad mini. У 8,3-дюймового устройства более тонкие лицевые грани и закругленные углы, и на нем нет места для физической кнопки «Домой». Как и в случае с прошлогодним iPad Air, теперь вы найдете датчик Touch ID в кнопке питания. Порт Lightning тоже исчез — его место занял порт USB Type-C. Порт обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/сек, а также возможность подключения к более широкому спектру устройств, включая камеры и внешние дисплеи 4K. Также Apple переместила кнопки регулировки громкости в верхнюю часть планшета, который работает на iPadOS 15, и для этого есть интригующая причина: последняя модель может примагнитить Apple Pencil второго поколения. Вы можете прикрепить периферийное устройство к боковой стороне iPad Mini с помощью магнита, из-за которого кнопки и сместили.

Экран представляет собой жидкокристаллический дисплей Retina с яркостью 500 нит, широкой цветовой гаммой P3, антибликовым покрытием экрана, True Tone и полным ламинированием. А ещё в iPad Mini теперь есть стереодинамики, поэтому на этот раз просмотр видео может быть намного приятнее. Кроме того, планшет оснащен новым чипом A15 Bionic. Apple заявляет, что этот чип может обеспечить на 80% более высокую производительность, чем предыдущий iPad mini, при этом шестиядерный ЦП обеспечивает повышение производительности на 40%, а пятиядерный графический процессор обеспечивает на 80% лучшую графическую производительность.