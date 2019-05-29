Apple представила новый iPod Touch 7gen

Компания Apple анонсировала выход обновленной версии плеера iPod Touch. Седьмое поколение потерпело минимальные изменения в сравнении со своим предшественником, выпущенным в далеком 2015 году. В iPod Touch 6gen использовался процессор Apple A8, тогда как в новинке применяется A10 Fusion, на котором также работают iPhone 7 и 7 Plus.

Новый процессор принесет на iPod Touch 7gen приложения дополненной реальности на базе ARKit, возможность совершать групповые звонки в Face Time и сделает графику в играх более плавной. Дизайн и остальные характеристики остались без изменений. Плеер оснащен 4 дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1136х640 точек, одинарной камерой на 8 МП, 1.2 мегапиксельной фронталкой, выходом на наушники и портом Lighting.

iPod Touch 2019 будет доступен в трех конфигурациях по следующим ценам: iPod touch 32 ГБ — 18 990 руб; iPod touch 128 ГБ — 28 190 руб; iPod touch 256 ГБ — 37 390 руб. Увеличение стоимости моделей 32/128 ГБ составило 2 и 4 тысячи соответственно. Плеер предлагается в розовом, серебристом, сером, золотом , синем и красном (Product RED) цвете корпуса.