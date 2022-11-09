Apple представит VR-шлем уже в марте

Примерно полгода назад появились первые слухи о том, что компания Apple планирует выйти на рынок смешанной реальности со своим новым шлемом, а теперь инсайдеры заявляют, что производитель уже подготовил устройство к полноценному релизу — презентация должна состояться уже в марте 2023 года. К сожалению, верится в это с огромным трудом, так как пользователи хотя и очень ждут чего-то действительно нового от Apple, но на деле у компании пока что просто нет базы для запуска подобного продукта. Для такого шлема дополненной реальности нужны мощные компьютеры — тот же MacBook Air просто не потянет поставленную задачу. Это крайне сложный процесс рендерить картинку в высоком разрешении поверх видео из реального мира, так что нужна как минимум дискретная видеокарта.

Да, встроенная графика в компьютерах Apple достаточно производительная даже для запуска некоторых видеоигр, но нам кажется, что не у всех пользователей есть достаточно мощные свежие ноутбуки. Более того, нужно понимать, что сам по себе гаджет штука достаточно специфическая и аудитория покупателей будет не очень большой. Это всё указывает нам на то, что шлем дополненной реальности от производителя мы, вероятно, не увидим в ближайшем будущем. Возможно, Apple проведёт какую-то предварительную презентацию и покажет софт или что-то в таком духе, но ждать на прорыв в марте следующего года точно не стоит, особенно если пользователь ждёт доступный шлем. У Apple доступного устройства точно не будет.