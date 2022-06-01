Apple прекращает выпуск iPad Pro, iPhone 4s, iPhone 6s и Apple TV HD

В июне Apple планирует прекратить поддержку целой плеяды продуктов. Об этом сообщает тематический ресурс MacRumors со ссылкой на внутренний документ, разосланный компанией в Apple Store и авторизованные сервисные центры.

В категорию «устаревшие» входят оригинальный iPad Pro, дебютировавший в ноябре 2015 года, а также iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Под «устаревшими» Apple подразумевает продукты, которые больше не поступали в продажу более 5 лет назад и менее 7 лет назад. Для них еще предлагается ремонт, при наличии необходимых запчастей. Согласно документу Apple TV HD также планируется включить в эту категорию, несмотря на то, что Apple до сих пор продолжает продавать эту приставку.

Кроме того, Apple добавит в список «вышедших на пенсию продуктов» смартфон iPhone 4s. Продукт считается Apple устаревшим, если компания прекратила его продажу более 7 лет назад. Для таких устройств официальный ремонт не предусмотрен и Apple не предоставляет для них запчасти.
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