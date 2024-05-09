Apple продаст 5 миллионов iPad Pro за год

Сегодня специалисты компании TrendForce спрогнозировали, что компания Apple продаст от 4,5 до 5 миллионов OLED-планшетов iPad Pro в этом году. Стоит отметить, что это общее количество для моделей 11-дюймовой и 13-дюймовой диагонали. Кроме того, что достаточно важно, план объёмов продаж новых планшетов оказалось ниже, чем у их предшественников с ЖК-дисплеями. Компания TrendForce отмечает, что несмотря на слегка заниженный прогноз по продажам новой продукции, переход к OLED на устройствах данного сегмента является важной вехой в развитии производителя из Купертино. Кроме того, в этом же отчёте указано, что AMOLED-планшеты (OLED и AMOLED это одна и та же технология на самом деле, технически) достигнут отметки в 9 миллионов проданных единиц в 2024 году.

Это около 7% от рынка планшетов, так что их доля на самом деле достаточно незначительная на общем фоне. Также компания TrendForce отмечает, что технология Tandem OLED является важным промежуточным решением для улучшения производительности и долговечности экрана — в ближайшем будущем подобных экранов, вероятно, будет существенно больше, но пока что это только предположение. Нужно понимать, что подобные передовые OLED-панели являются сложными и очень дорогими в производстве, особенно когда речь идёт про такую большую диагональ. Соответственно, производители нарастят мощности новых заводов только в 2026 году — тогда эта технология сможет покорить больше устройств по всему миру.