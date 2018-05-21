Apple проигрывает рынок умных колонок...

Компания Apple вновь пришла на рынок и изменила его в корне. Еще в прошлом году было продано всего 2,4 миллиона устройств из сегмента умных колонок, после прихода компании на рынок эта цифра выросла до 9,6 миллионов единиц. При этом, сама Apple лидером в сегменте не является даже приблизительно — первое место занимает Amazon с 4 миллионами проданных устройств, это чуть больше сорока процентов в целом. Дальше идет компания Google 2,4 миллионами проданных устройств и 26% рынка. Компания Apple в этом списке находится очень далеко и занимает она лишь 6% рынка устройств. Все дело в том, что умная колонка компании оказалась не очень востребованной. Звучит она не так уж хорошо на свои деньги, аналогов очень много, а стоимость достаточно высокая, чтобы стать массовым хитом. Вот и получилось так грустно с продажами.