Apple против установки софта на iPhone из сторонних источников

Некоторое время назад в США начали целые судебные процессы против компании Apple из-за того, что владельцы смартфонов данного бренда могут устанавливать контент исключительно из фирменного магазина приложений. В правительстве посчитали, что это некая разновидность монополии, так как у пользователя нет возможности выбора. Но сам генеральный директор компании Apple заявил, что он категорически против того, чтобы пользователи могли устанавливать софт из сторонних источников — это небезопасно. По его словам, пользователи смогут легко загрузить вредоносный код в систему, который будет воровать информацию о кредитных картах или паролях владельца. Это очень опасно и контролировать такой софт просто невозможно, если его будут загружать из разных источников.

Тем временем в Европе регулирующие органы в настоящее время расследуют возможное неправомерное поведение Apple в отношении антимонопольного законодательства после того, как Spotify подала жалобу на данного гиганта. Разработчики стримингового сервиса заявили, что пользователь не обязан платить деньги, отчисляя комиссию в Apple, только потому, что компания ограничила доступ к софту через свой магазин. Ведь компания Apple берёт процент не только с продажи софта, но и с любых покупок, которые будут совершены в данном софте. Но, к сожалению, ожидать открытости платформы, как в случае с Android, точно не стоит — Apple всё же совершенно иная компания с другим набором принципов.
Комментарии и отзывы iPhone 13
Объявлены системные требования игры Outr...
People Can Fly обновила системные требования к запуску игры Outriders. Игра уже доступна на ПК, PlayStati...
Представлен игровой монитор ViewSonic VX...
Компания ViewSonic представила геймерский монитор VX2405-P-MHD-7, который получил 23,8-дюймовую SuperClea...
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюдж...
Прошло время, когда быстрый процессор, качественная камера и яркий дисплей были прерогативой исключительн...
Камеру Sony A7 IV могут выпустить в сент...
Сетевые источники сообщили о том, что компания Sony собирается выпустить две новинки в ближайшие месяцы. ...
Realme GT Neo запущен с процессором Dime...
Китайский производитель смартфонов Realme официально выпустил смартфон Realme GT Neo в Китае. ...
ASUS Zenfone 8 получил первое обновление...
Компания ASUS начала распространение первого обновления для новенького флагмана ZenFone 8, которое имеет ...
Бюджетный смартфон ZTE Blade A71 вышел в...
Компания ZTE дала старт российским продажам смартфона Blade A71, который оценен в 11 тысяч рублей за вари...
Монитор MSI Optix MAG274QRF-QD получил к...
Компания MSI выпустила специальную версию игрового монитора Optix MAG274QRF-QD, которая может похвастатьс...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor