Apple против установки софта на iPhone из сторонних источников

Некоторое время назад в США начали целые судебные процессы против компании Apple из-за того, что владельцы смартфонов данного бренда могут устанавливать контент исключительно из фирменного магазина приложений. В правительстве посчитали, что это некая разновидность монополии, так как у пользователя нет возможности выбора. Но сам генеральный директор компании Apple заявил, что он категорически против того, чтобы пользователи могли устанавливать софт из сторонних источников — это небезопасно. По его словам, пользователи смогут легко загрузить вредоносный код в систему, который будет воровать информацию о кредитных картах или паролях владельца. Это очень опасно и контролировать такой софт просто невозможно, если его будут загружать из разных источников.

Тем временем в Европе регулирующие органы в настоящее время расследуют возможное неправомерное поведение Apple в отношении антимонопольного законодательства после того, как Spotify подала жалобу на данного гиганта. Разработчики стримингового сервиса заявили, что пользователь не обязан платить деньги, отчисляя комиссию в Apple, только потому, что компания ограничила доступ к софту через свой магазин. Ведь компания Apple берёт процент не только с продажи софта, но и с любых покупок, которые будут совершены в данном софте. Но, к сожалению, ожидать открытости платформы, как в случае с Android, точно не стоит — Apple всё же совершенно иная компания с другим набором принципов.