Apple проведёт полный редизайн iPhone 14

Серия iPhone 13 только-только стала доступна в магазинах, но это не останавливает растущий поток утечек, связанных с моделью следующего года. Как отмечает издание 9to5Mac, исторически точный журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что iPhone 14 будет представлять собой «полный редизайн» серии — условно говоря первый с момента появления iPhone X в 2017 году. Относительно скромное обновление iPhone 13 было намеком на то, что впереди будут большие вещи, сказал он. Правда, пока что данный журналист не может сообщить информацию о том, что именно представит производитель в обозримом будущем — технические детали остаются под вопросом. Кроме того, проверенный аналитик Минг-Чи Куо недавно заявил, что Apple полностью откажется от выемки на дисплее в 2022 году, начиная с iPhone 14 Pro, который будет использовать переднюю камеру в отверстии в дисплее, как и многие телефоны на Android. Другие слухи предполагают, что Apple может отказаться от мини-iPhone из линейки, заменив его более крупной «обычной» моделью, а также обычными предложениями Pro.

Даже были слухи о том, что Touch ID будет расположен под дисплеем, но неясно, будет ли он готов к 2022 году, если вообще будет. Правда, мы рекомендуем относиться к подобным сливам информации с некоторой осторожностью. Независимо от того, насколько точными могут быть инсайдеры, следующий iPhone появится примерно через год. Все еще есть шанс, что Apple внесет существенные изменения в дизайн смартфона, прежде чем устройство будет отправлено в производство.