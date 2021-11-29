Apple работает над футуристической технологией беспроводной зарядки AirPower

Марк Гурман из Bloomberg поделился интересной информацией о будущей технологии беспроводной зарядки компании. Судя по всему, Apple работает над тем, чтобы в будущем зарядные устройства могли работать не только с одним устройством. На данный момент бренд продает беспроводное зарядное устройство MagSafe Duo, которое заряжает одновременно iPhone и Apple Watch / AirPods.

Производитель iPhone работает над преемником AirPower, который был отменен еще в 2019 году. В информационном бюллетене Power On, Гурман также заявил, что есть причина, по которой он планировал выпустить устройство в первую очередь в 2017. Другими словами, компания еще не отказалась от своих планов с технологией беспроводной зарядки. Он также добавил, что Apple ищет беспроводную зарядку как на короткие, так и на большие расстояния, которая намного более продвинута, чем ее текущие предложения, основанные на индукционной зарядке.