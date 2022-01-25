Apple работает над гарнитурой 8K VR

Производитель iPhone работает над новой парой «8K-очков». Бывший руководитель китайского производителя смартфонов поделился информацией в своем официальном аккаунте Weibo. Другими словами, этот продукт от Apple будет гарнитурой VR/AR, которая позволит пользователям войти в метавселенную. Первоначально считалось, что гарнитура будет запущена в конце этого года, но недавние слухи намекают на отложенный выпуск до 2023 года. Судя по всему, гарнитура VR от Apple будет иметь производительность, сравнимую с M1 Mac, а также будет использовать тот же 96-ваттный USB Type-C, что и 14 - дюймовый MacBook Pro.

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