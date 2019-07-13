Apple работает над складным iPad с поддержкой 5G.

В сообщении СМИ говорится, что Apple работает над новым iPad с поддержкой 5G со складным дисплеем и может запустить его в 2020 году. Лондонский аналитик IHS Markit, утверждает, что Apple спокойно работает над таким устройством, сообщил в пятницу новостной портал 9To5Mac.

Кроме того, по словам аналитика , складной iPad будет также поддерживать сотовые радиостанции 5G для быстрого мобильного просмотра Интернета. На данный момент ни одно из существующих устройств Apple не поддерживает подключение 5G. В мае стало известно, что планы производителя iPhone по выпуску собственного чипа iPhone 5G могут занять шесть лет, а его чип 5G дебютирует в 2025 году.