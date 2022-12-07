Apple разрабатывает MacBook Pro со складным дисплеем

Сегодня инсайдеры поделились достаточно интересной новостью о том, что компания Apple разрабатывает новейшее устройство — MacBook Pro со складным дисплеем. Конечно, пока что рано говорить о том, что такое устройство отправится в продажу, но на самом деле ничего удивительного в этом нет. Компания, если верить информации инсайдеров, планирует разработать 20-дюймовый дисплей, который будет складываться пополам и предоставлять пользователю либо огромный планшет с сенсорным экраном, либо ноутбук с сенсорной клавиатурой и экраном. Звучит не очень удобно на самом деле, так как сенсорная клавиатура — далеко не лучшее, что можно придумать для ноутбука, но если улучшить тактильную отдачу, то пользоваться гаджетом будет можно.

При этом складные дисплеи такой диагонали пока что не продаются на рынке и конкурентов у производителя нет, но на то есть свои причины. Такой дисплей достаточно дорогой, при этом его прочность вызывает вопросы, но в будущем, когда уровень складных дисплеев повысят до необходимой отметки, можно будет смело говорить, что это отличное решение на все случаи жизни. Другое дело, что это произойдёт через три-четыре года, так что сейчас надеяться на резкие перемены климата на рынке ноутбуков не стоит. Это далеко идущие устройства, которые нужно долго тестировать, улучшать и только тогда они будут реально справляться с поставленной задачей. Сейчас у компании и так есть отличные ноутбуки, так что спешить просто нет необходимости.
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