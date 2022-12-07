Apple разрабатывает MacBook Pro со складным дисплеем

При этом складные дисплеи такой диагонали пока что не продаются на рынке и конкурентов у производителя нет, но на то есть свои причины. Такой дисплей достаточно дорогой, при этом его прочность вызывает вопросы, но в будущем, когда уровень складных дисплеев повысят до необходимой отметки, можно будет смело говорить, что это отличное решение на все случаи жизни. Другое дело, что это произойдёт через три-четыре года, так что сейчас надеяться на резкие перемены климата на рынке ноутбуков не стоит. Это далеко идущие устройства, которые нужно долго тестировать, улучшать и только тогда они будут реально справляться с поставленной задачей. Сейчас у компании и так есть отличные ноутбуки, так что спешить просто нет необходимости.