Apple реализовала 60 млн iPhone X

Согласно подсчетам Counterpoint, за 10 месяцев с момента начала продаж iPhone X было продано более 60 миллионов устройств. Хитовый iPhone 6 в свое время разошелся в 90 млн экземпляров за тот же промежуток времени. При этом доход от продаж iPhone X составил 62 млрд долларов – примерно такую же сумму заработал за аналогичный период iPhone 6. Как нетрудно догадаться, причина равных доходов кроется в высокой цене iPhone X. Отмечается, что больше половины устройство было продано в США и Канаде, а, например, на Индию пришелся всего 1% продаж. Напомним, что сегодня вечером купертиновцы представят новые смартфоны iPhone.