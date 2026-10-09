Apple скоро представит новый MacBook Pro

Согласно информации СМИ, новые модели станут легче нынешних, обзаведутся OLED-дисплеями с поддержкой сенсорного ввода и интерфейсом Dynamic Island, знакомым по iPhone. Кроме того, Apple, предположительно, готовит MacBook Pro с процессором M6, который дебютирует в новом Mac mini. Такие ноутбуки сохранят нынешний дизайн, поэтому компания может представить сразу два варианта обновления линейки — модели с новым корпусом и сенсорными OLED-экранами, а также версии с прежним внешним видом. Обновление получит и iPad mini, последнее поколение которого вышло в 2024 году. По информации журналистов, фронтальную камеру планшета перенесут на боковую сторону, предназначенную для использования устройства в альбомной ориентации.