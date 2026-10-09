Apple скоро представит новый MacBook Pro

Компания Apple планирует представить новый MacBook Pro с сенсорным экраном и обновлённый iPad mini примерно 27 октября — об этом заявили представители западных СМИ. Если информация подтвердится, презентация состоится всего через две недели после мероприятия, запланированного на 12 октября, о котором компания объявила сегодня. По слухам, предстоящий октябрьский анонс будет посвящён устройствам для умного дома. По данным инсайдеров, мероприятие в конце октября будет состоять из онлайн-видеопрезентации и очной встречи с представителями прессы. Аналогичный формат Apple, как сообщается, планирует использовать и для события 12 октября. Кроме того, новый MacBook Pro получит несколько заметных изменений.

Согласно информации СМИ, новые модели станут легче нынешних, обзаведутся OLED-дисплеями с поддержкой сенсорного ввода и интерфейсом Dynamic Island, знакомым по iPhone. Кроме того, Apple, предположительно, готовит MacBook Pro с процессором M6, который дебютирует в новом Mac mini. Такие ноутбуки сохранят нынешний дизайн, поэтому компания может представить сразу два варианта обновления линейки — модели с новым корпусом и сенсорными OLED-экранами, а также версии с прежним внешним видом. Обновление получит и iPad mini, последнее поколение которого вышло в 2024 году. По информации журналистов, фронтальную камеру планшета перенесут на боковую сторону, предназначенную для использования устройства в альбомной ориентации.
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