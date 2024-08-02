Apple смогла восстановить продажи планшетов iPad

Сегмент планшетных компьютеров iPad долгое время демонстрировал снижение общего количества продаж, что отражалось на выручке производителя — она постепенно падала, что не нравилось инвесторам, да и самим руководителям Apple. К счастью для компании, спад в продажах планшетов наконец закончился — в ходе отчёта о доходах за третий квартал 2024 года появились данные, которые говорят о крупных изменениях в данном направлении. Более того, по словам компании, в этом сегменте зафиксирован рост выручки на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким показателем роста среди всех категорий за этот квартал. В результате категория iPad принесла 7,16 миллиарда долларов за третий квартал 2024 года по сравнению с 5,79 миллиарда долларов годом ранее.

Это впечатляющий результат, потому что даже iPhone, основной источник доходов компании Apple, зафиксировал выручку в размере 39,3 миллиарда долларов, что на 1% меньше по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Успех Apple в данном направлении электроники объясняется запуском моделей M2 iPad Air и M4 iPad Pro, представленных в мае. Несмотря на то что новые модели iPad Air дали исключительно апдейт аппаратного обеспечения без каких-либо серьёзных улучшений по всем остальным направлениям, Apple смогла заинтересовать потенциальных покупателей — в том числе за счёт большей диагонали в 13 дюймов. Это хорошая новость, так как теперь производитель будет выпускать больше планшетов с огромными экранами.
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