Apple сняла с продажи iPhone 14

Компания Apple традиционно снимает с продажи старые модели смартфонов перед выпуском новых — так произошло и с iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения, которые больше нельзя приобрести в магазинах Apple в Европе. Да, хотя эти модели всё ещё доступны для заказа через онлайн-магазин Apple, их нельзя приобрести непосредственно в магазинах. Более того, Apple заявила, что модели всё ещё можно приобрести через интернет, но их полностью снимут с продажи в субботу, 28 декабря. Но дело не в том, что устройства устарели. Основной причиной такого шага является требование Европейского союза, обязывающее производителей электронных устройств перейти на универсальный разъём USB Type-C.

Apple, вероятно, прекращает продажи устройств с разъёмом Lightning в некоторых регионах, чтобы соответствовать новым стандартам, потому что переоборудовать iPhone 14 никто уже точно не будет. Новые же модели iPhone вроде серии iPhone 15 уже оснащены разъёмами USB Type-C и соответствуют современным стандартам. Вероятно, Apple планирует постепенно отказаться от старых моделей, чтобы сосредоточиться на новых устройствах, плюс этот шаг также может означать изменения в стратегии Apple. Ранее компания делала акцент на длительной поддержке даже старых смартфонов, но теперь производитель решил при первой же проблеме от устройств предыдущих поколений просто отказываться. Это стоит учитывать потенциальным покупателям, которые хотели именно iPhone 14.