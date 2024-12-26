Apple сняла с продажи iPhone 14

Apple, вероятно, прекращает продажи устройств с разъёмом Lightning в некоторых регионах, чтобы соответствовать новым стандартам, потому что переоборудовать iPhone 14 никто уже точно не будет. Новые же модели iPhone вроде серии iPhone 15 уже оснащены разъёмами USB Type-C и соответствуют современным стандартам. Вероятно, Apple планирует постепенно отказаться от старых моделей, чтобы сосредоточиться на новых устройствах, плюс этот шаг также может означать изменения в стратегии Apple. Ранее компания делала акцент на длительной поддержке даже старых смартфонов, но теперь производитель решил при первой же проблеме от устройств предыдущих поколений просто отказываться. Это стоит учитывать потенциальным покупателям, которые хотели именно iPhone 14.