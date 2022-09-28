Apple сократила объёмы производства iPhone 14

Случилось действительно историческое событие — компания Apple сократила объём заказов на производство линейки смартфонов iPhone 14 на фоне достаточно низкого спроса со стороны потребителей. Да, это звучит феноменально, ведь компания Apple на протяжении десятилетия производила безумные объёмы своих смартфонов и ни разу кардинально не меняла план производства уже после официального анонса смартфона. Да, иногда компания уменьшала партии до релиза, так как понимала, что производственные мощности не способны справиться с поставленной задачей, но чтобы партия уменьшалась после старта продаж — такого еще не было. Как и обещали инсайдеры, компании просто не удалось продать столько iPhone 14, сколько компания планировала, так как количество изменений оказалось слишком скудным.

Напомним, что iPhone 14 от iPhone 13 отличается буквально парой характеристик — чуть лучше камера, чуть ярче дисплей и несколько новых цветов корпуса. Всё, больше никаких кардинальных изменений в этом направлении нет, так что вполне естественно, что покупатели не сметают смартфоны с полок магазина. Зачем платить за iPhone 14, если он точно такой же, как тринадцатая или даже двенадцатая версия? Более того, в Pro-версии устройства тоже нет ничего удивительного, так как производитель просто увеличил разрешение камеры и поставил процессор, который, видимо, мощнее предыдущего всего на несколько процентов. Тоже нет причин покупать такое устройство на самом деле.
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