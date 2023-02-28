Apple уберёт Face ID под дисплей в iPhone 16 Pro

Проблема в том, что в этом году компания Apple официально представила ещё и iPhone 14 Pro с динамическим островом — это софтверная штука, которая работает вокруг фронтальной системы камер и условно говоря их скрывает. На данную разработку компания потратила море ресурсов, этот островок постоянно улучшают и дорабатывают, плюс в текущем году он будет доступен ещё и в базовой версии смартфона, так что мы просто не верим в то, что производитель вдруг откажется от столь важной и дорогой для себя инновации. Ведь если система камер и датчики будут спрятаны под дисплеем, то смысла в этом островке просто не останется, и те миллиарды, которые были вложены в разработку острова, можно будет считать потраченными впустую. Это маловероятно.