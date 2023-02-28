Apple уберёт Face ID под дисплей в iPhone 16 Pro

Компания Apple только недавно официально представила свой смартфон iPhone 14, который, к сожалению, не очень понравился аудитории, так что продажи у базовой версии оказались просто ужасными. Соответственно, производитель активно работает над тем, чтобы создать более привлекательные модели в будущем, а инсайдеры, собирая информацию о патентах и сливах от инженеров, формируют общий образ грядущих устройств. Например, сегодня появилась информация о том, что в смартфоне iPhone 16 Pro производитель полностью откажется от выреза в дисплее, чтобы интегрировать технологию Face ID под экран. Это звучит достаточно привлекательно, так как полноценный дисплей смотрелся бы очень хорошо, но при этом стоит понимать, что это маловероятно.

Проблема в том, что в этом году компания Apple официально представила ещё и iPhone 14 Pro с динамическим островом — это софтверная штука, которая работает вокруг фронтальной системы камер и условно говоря их скрывает. На данную разработку компания потратила море ресурсов, этот островок постоянно улучшают и дорабатывают, плюс в текущем году он будет доступен ещё и в базовой версии смартфона, так что мы просто не верим в то, что производитель вдруг откажется от столь важной и дорогой для себя инновации. Ведь если система камер и датчики будут спрятаны под дисплеем, то смысла в этом островке просто не останется, и те миллиарды, которые были вложены в разработку острова, можно будет считать потраченными впустую. Это маловероятно.
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