Apple увольняет 700 сотрудников и закрывает целые подразделения

Согласно информации западных инсайдеров, более 700 сотрудников компании Apple могут лишиться работы — это напрямую связано с отказом от разработки нового электрического автомобиля и ряда технологий, которые должны были появиться в устройствах будущего. Например, компания Apple сократила 58 человек в одном из своих офисов в Санта-Кларе — этот офис принадлежал компании LuxVue Technology, специализирующейся на microLED-панелях, которую Apple приобрела в 2014 году. К сожалению, технологический гигант отказался от дальнейшего развития microLED-панелей из-за проблем с ценообразованием — данные панели оказались невыгодными для приобретения, так что заниматься развитием этого направления смысла пока что нет. Из-за этого, например, следующая модель Apple Watch Ultra не получит передовую панель microLED и останется на OLED-матрице.

Кроме того, в Сан-Диего было уволено сразу 120 специалистов, ответственных за оценку ответов Siri пользователям и помощь компании в повышении точности голосового помощника. Это связано с тем, что у Apple нет своего искусственного интеллекта, так что Siri в обозримом будущем не станет умнее — соответственно, команда для прокачки этого голосового помощника не нужна. И, конечно, самым большим ударом был отказ от электрического автомобиля — компании пришлось уволить почти полтысячи специалистов, потому что они занимались исключительно разработкой автомобиля и применения в других проектах в рамках Apple им не нашлось.
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