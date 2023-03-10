Apple вернёт в свои смартфоны Touch ID

В прошлом году на просторах интернета появилась информация о том, что компания Apple планирует вернуть в свои смартфоны технологию Touch ID, которая должна упростить некоторые процессы. Например, иногда при помощи Face ID недостаточно удобно разблокировать устройство или оплачивать покупки, например, тогда как сканер отпечатков пальцев был бы куда более удобным и практичным. Соответственно, инсайдеры ломали голову над тем, как именно производитель планирует интегрировать Touch ID в свежие смартфоны, ведь там просто не осталось места для кнопки Home. И сегодня поставщики секретной информации эту загадку разгадали — инсайдеры заявили, что производитель просто интегрирует под экран сканер отпечатков пальцев, чтобы пользователь мог работать с комфортом.

Это очень простое и понятное решение — на рынке сканеры отпечатков пальцев, которые устанавливаются под дисплей, существуют уже очень долго и легко справляются с поставленными задачами. Вы можете легко найти десятки если не сотни смартфонов с интегрированным под дисплей сканером, так что Apple сможет реализовать Touch ID аналогичным образом без каких-либо трудностей. И тогда у пользователя будет два варианта реализации системы безопасности — можно будет отсканировать отпечаток пальца или отсканировать лицо, что в определённых сценариях удобнее. Действительно интересное решение, будем надеяться, что технология появится в смартфонах как можно скорее, желательно уже в этом году.
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