Apple выпустила ОС iOS 16.3 с исправлением критических багов

Некоторое время назад владельцы смартфонов под управлением операционной системы iOS 16.2 начали жаловаться на то, что у них на экране появляются непонятные горизонтальные линии, которые многими были восприняты как дефект матрицы. На самом деле в компании Apple заявили, что это не аппаратная проблема, а программная, так что производитель начал работать над устранением этой недоработки и теперь представит iOS 16.3, которая эту проблему решит. Кроме того, стоит отметить, что производитель также исправил некоторые недоработки, связанные с виджетами на экране блокировки устройства, которые на протяжении уже многих месяцев портили нервы владельцам свежих смартфонов. Впрочем, странно, что такие проблемы в целом возникают, учитывая уровень производителя.

Дело в том, что лет десять назад продукция компании считалась эталоном качества — пользователи получали действительно качественную модель смартфона, которая работала и не ломалась ни при каких обстоятельствах. На текущий момент ситуация кардинально изменилась, потому что с каждым годом устройства выходят всё хуже и хуже. Только представьте себе, что вы покупаете смартфон за полторы тысячи долларов, а потом у вас из-за программного сбоя на экране появляются различного рода полосы, которые нельзя убрать даже перезагрузкой смартфона. Таких проблем нет даже у производителей из Индии, которые вышли на рынок не более года назад. Так что хотелось бы увидеть от Apple чуть выше качество столь дорогой продукции.
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