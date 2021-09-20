Apple выпустила iOS 15 с массой новых функций

Уведомления также были переработаны. У вас будет больше контроля над push-оповещениями, и вы сможете пропускать уведомления только от избранных приложений и людей, когда активируете один из новых режимов Focus. Существуют профили для действий, включая сон и работу, и ОС может автоматически переупорядочивать приложения на вашем домашнем экране, чтобы вывести на первый план те, которые вы, скорее всего, будете использовать в определенное время. Также новинкой в iOS 15 является функция Live Text, которая работает аналогично Google Lens. Эта функция может извлекать письменный текст из фотографий, снимков экрана и мира вокруг вас. Вы можете редактировать, переводить и делиться текстом. Эта функция также может идентифицировать такие вещи, как предметы искусства, достопримечательности, растения и домашних животных.