Apple выпустила iOS 15 с массой новых функций

Apple сейчас развертывает iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 на устройствах iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV. Возможно, вы не сразу увидите обновления, но когда они будут доступны, у вас будет доступ к большему количеству функций. Например, приложения FaceTime и Сообщения были обновлены на iPhone и iPad. FaceTime теперь поддерживает пространственный звук и снижает фоновый шум, в то время как люди могут присоединяться к звонкам FaceTime через ссылки общего доступа в интернете и на Android. А ещё вам будет проще отслеживать, чем ваши друзья и родственники делятся с вами в Сообщениях, благодаря специальным вкладкам в приложениях «Новости», «Музыка», «Телевидение» и «Подкасты».

Уведомления также были переработаны. У вас будет больше контроля над push-оповещениями, и вы сможете пропускать уведомления только от избранных приложений и людей, когда активируете один из новых режимов Focus. Существуют профили для действий, включая сон и работу, и ОС может автоматически переупорядочивать приложения на вашем домашнем экране, чтобы вывести на первый план те, которые вы, скорее всего, будете использовать в определенное время. Также новинкой в ​​iOS 15 является функция Live Text, которая работает аналогично Google Lens. Эта функция может извлекать письменный текст из фотографий, снимков экрана и мира вокруг вас. Вы можете редактировать, переводить и делиться текстом. Эта функция также может идентифицировать такие вещи, как предметы искусства, достопримечательности, растения и домашних животных.