Apple выпустила iOS 15 с массой новых функций

Apple сейчас развертывает iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 и tvOS 15 на устройствах iPhone, iPad, Apple Watch и Apple TV. Возможно, вы не сразу увидите обновления, но когда они будут доступны, у вас будет доступ к большему количеству функций. Например, приложения FaceTime и Сообщения были обновлены на iPhone и iPad. FaceTime теперь поддерживает пространственный звук и снижает фоновый шум, в то время как люди могут присоединяться к звонкам FaceTime через ссылки общего доступа в интернете и на Android. А ещё вам будет проще отслеживать, чем ваши друзья и родственники делятся с вами в Сообщениях, благодаря специальным вкладкам в приложениях «Новости», «Музыка», «Телевидение» и «Подкасты».

Уведомления также были переработаны. У вас будет больше контроля над push-оповещениями, и вы сможете пропускать уведомления только от избранных приложений и людей, когда активируете один из новых режимов Focus. Существуют профили для действий, включая сон и работу, и ОС может автоматически переупорядочивать приложения на вашем домашнем экране, чтобы вывести на первый план те, которые вы, скорее всего, будете использовать в определенное время. Также новинкой в ​​iOS 15 является функция Live Text, которая работает аналогично Google Lens. Эта функция может извлекать письменный текст из фотографий, снимков экрана и мира вокруг вас. Вы можете редактировать, переводить и делиться текстом. Эта функция также может идентифицировать такие вещи, как предметы искусства, достопримечательности, растения и домашних животных.
Комментарии и отзывы iOS 15
Xiaomi Mi 6 могут обновить до MIUI 13...
Xiaomi Mi 6 могут обновить до MIUI 13Сетевые источники опубликовали список смартфонов Xiaomi, которые будут обновлены до грядущей прошивки MIU...
Realme GT Master Edition получит 108-Мп камеру...
Realme GT Master Edition получит 108-Мп камеруСетевые источники поделились новыми подробностями о смартфоне Realme GT Master Edition, который, судя по ...
OnePlus Nord CE 5G получает обновление OxygenOS 11.0.4.4 с у...
OnePlus Nord CE 5G получает обновление OxygenOS 11.0.4.4 с уOnePlus выпустила новое обновление OxygenOS 11.0.4.4 с улучшением камеры и системы для смартфона Nord CE ...
Samsung Galaxy M32 появился в продаже ...
Samsung Galaxy M32 появился в продаже Компания Samsung дала старт индийским продажам долгоиграющего смартфона Samsung Galaxy M32, который был п...
В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M32...
В Индии представлен смартфон Samsung Galaxy M32Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy M32. Новинку уже показали в Индии. ...
Fitbit Charge 5 слили в сеть задолго до релиза...
Fitbit Charge 5 слили в сеть задолго до релизаFitbit Charge 4 был анонсирован в марте прошлого года, а теперь, похоже, что Fitbit готовится к запуску F...
ASUS планирует удвоить поставки своих смартфонов...
ASUS планирует удвоить поставки своих смартфоновВсего несколько дней назад ASUS выпустила свои новейшие игровые смартфоны — ROG Phone 5s и ROG Phone 5s P...
Samsung Galaxy M52 5G получит АКБ на 5000 мАч...
Samsung Galaxy M52 5G получит АКБ на 5000 мАчСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M52 5G, который еще не был представ...
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу50 дней до Евро 2020. Как в Санкт-Петербурге будет проходить чемпионат по футболу
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor