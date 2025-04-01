Apple выпустила iOS 18.4 с ИИ-функциями

Сегодня компания Apple официально выпустила обновление iOS 18.4, и одной из главных новинок стали приоритетные уведомления — эти уведомления используют Apple Intelligence для выделения важных уведомлений, которые могут потребовать вашего немедленного внимания. Приоритетные уведомления будут отображаться в верхней части списка уведомлений на главном экране, чтобы пользователь сразу получит нужную и важную информацию без необходимости просматривать все сообщения. Стоит отметить, что данная функция на самом деле достаточно спорная, потому что часто система составления краткого содержания уведомлений давала сбои и создавала информацию, которой там на самом деле не было. Хорошая новость ещё и в том, что Apple Intelligence теперь доступна и на Vision Pro как часть visionOS 2.4.

При этом стоит понимать, что компания с релизом новых фишек Apple Intelligence не дала и половины того, что обещала ещё год назад. Тогда производитель рассказывал о передовых возможностях своего сервиса искусственного интеллекта, но на данный момент у этого сервиса весьма скудный набор функций, которые не могут привлечь внимание потенциального покупателя. Это очень важный момент, потому что искусственный интеллект сейчас является ключевым фактором для многих покупателей, и пока Apple Intelligence не может дать ничего, кроме забавных картинок, компания будет проигрывать гонку более продвинутым конкурентам со всего мира. Будем следить за ситуацией.