Apple выпустила новый 9,7-дюймовый iPad, предназначенный для школ и студентов

За последние несколько недель появились слухи, что Apple готовит новую версию своей базовой модели iPad. Это все пришло в голову, когда Apple объявила о своем образовательном мероприятии, которое состоялось совсем недавно. Оказывается, слухи были правдой: Apple сегодня выпустила новый 9,7-дюймовый iPad с новым процессором и поддержкой Apple Pencil.Apple Pencil был впервые представлен вместе с 13-дюймовым iPad Pro, и до этого момента поддерживались только модели «pro». С этим шагом новый iPad от Apple также будет поддерживать стилус. Базовый 9,7-дюймовый iPad стоит 329 долларов США и обновляется от A9 SoC до чипа A10 Fusion, который впервые был представлен с iPhone 7. Это даст ему лучшую производительность, вы заметите особую разницу в приложениях, которые используют графический процессор.