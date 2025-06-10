Apple выпустила отдельное игровое приложение для iPhone, iPad и Mac

Вчера компания Apple официально запустила новое приложение, которое станет центральным хабом для игр и игровых функций на всех платформах производителя. Новое приложение Apple Games объединяет Apple Arcade, игровые рекомендации App Store, вашу библиотеку игр из App Store и список друзей в одном месте. Apple называет софт универсальным решением для игр и развлечений с друзьями, хотя стоит сказать, что нечто подобное было ещё в iOS 5. Новое приложение появится на iPhone, iPad и Mac, начиная с версий, которые выйдут этой осенью. Помимо сбора ваших игр, вы также сможете просматривать таблицы лидеров для поддерживаемых проектов и выполнять челленджи, созданные разработчиками. Apple рассматривает это как способ создания многопользовательского опыта из однопользовательских игр.

В дополнение к новому приложению Apple Games, компания также добавляет функцию Game Overlay для iPad и Mac, которая позволяет игрокам получать доступ к функциям Game Center, спискам друзей и игровым настройкам, не выходя из игры. Эта новость представляет собой очередной шаг Apple в развитии игрового направления. Компания добавила Game Mode на Mac с macOS Sonoma в 2023 году, который оптимизирует ваш Mac для лучшей игровой производительности. Также она внедрила Game Mode в iOS в прошлом году с iOS 18. Apple предлагает инструмент, похожий на Proton, который помогает Windows-играм работать на Mac, плюс компания активно продвигает возможности трассировки лучей в чипах новых iPhone.
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