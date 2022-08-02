Apple выпустила ролик о переходе с Android на iPhone

Сегодня Apple сочла нужным поделиться новым видео, целью которого является облегчить пользователям Android переход на iPhone. Переход с одной платформы на другую не является чем-то из ряда вон выходящим. Ранее мы видели, как такие приложения, как WhatsApp, соединяют разные платформы, чтобы пользователи могли без проблем переходить на новый формат использования. Последнее видео Apple было размещено на официальном канале компании на YouTube и отвечает на распространенные вопросы, которые могут возникнуть у пользователей Android. Эти вопросы включают такие темы, как передача контактов, фотографий, сообщений, обмен и многое другое. Видео в основном облегчает пользователям Android устранение путаницы, которая возникла у них, прежде чем переключаться на новое устройство.

Помимо этого, в последнем видеоролике Apple «Переход на iPhone» также рассказывается о долговечности iPhone, такой как защита от воды и пыли, время автономной работы, надежность и безопасность iOS, а также конфиденциальность и личные данные. У Apple также есть специальный веб-сайт Switch to iPhone, и последнее видео представляет собой его краткое изложение для пользователей Android. Если вы хотите перейти на iPhone, Apple также поддерживает специальное приложение «Переход на iOS», которое вы можете загрузить из Play Store. Это облегчит вам перенос всех ваших данных и личных файлов. Видимо, вскоре компания покажет новый гаджет, на который захочется перейти.
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