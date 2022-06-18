Apple выпустила в продажу новый адаптер питания

Недавно Apple провела мероприятие WWDC 2022, на котором сочла целесообразным объявить о предстоящих обновлениях программного обеспечения для iPhone, iPad, Apple Watch, Mac и других устройств. Помимо этого, компания также анонсировала свои последние модели M2 MacBook Air и MacBook Pro вместе с новым адаптером питания мощностью 35 Вт с двумя портами USB-C. И, соответственно, сегодня для заказа стали доступны MacBook Pro M2 и адаптер питания мощностью 35 Вт нового поколения. Стоит сразу отметить, что хотя новейший MacBook Pro с процессором M2 от Apple доступен для заказа уже сегодня, переработанный MacBook Air M2 будет доступен пользователям в июле.

А новый адаптер питания Apple мощностью 35 Вт с двумя портами USB-C также доступен для заказа ( поставляется в стандартных и компактных размерах). Тем не менее, оба варианта продаются в США по одинаковой цене — 59 долларов. Новый компактный адаптер питания мощностью 35 Вт будет входить в комплект поставки обновленного MacBook Air с процессором M2, 10-ядерным графическим процессором и объемом памяти 512 ГБ или выше. Однако его также можно заказать отдельно за 59 долларов на сайте apple.com или в приложении Apple Store. Что касается дизайна, оба варианта адаптера питания мощностью 35 Вт имеют складные штыри. Адаптер можно использовать для зарядки нескольких устройств одновременно. Apple рекомендует пользователям использовать новый адаптер для зарядки MacBook Air с чипом M2, но он также совместим с iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods и другими устройствами.