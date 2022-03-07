Apple выпустит новое зарядное устройство GaN мощностью 30 Вт

Apple как обычно опаздывает с внедрением новейших технологических стандартов, ее конкуренты уже давно начали продавать зарядные устройства GaN для различных продуктов и различной мощности. По словам информатора, зарядное устройство GaN мощностью 30 Вт от Apple может появиться в конце этого года. Утверждается, что блок питания будет иметь новый форм-фактор, отделяющий зарядные устройства GaN от остальной части упаковки. Другими словами, это зарядное устройство будет иметь чрезвычайно компактный размер при одинаковой мощности, что позволит легко носить их с собой в кармане.

Ранее ходили слухи, что компания работает над зарядным устройством GaN мощностью 65 Вт , но этот продукт так и не был реализован. Блок питания мощностью 30 Вт будет означать, что Apple намерена ограничить эти зарядные устройства своей линейкой iPad и iPhone, по крайней мере, на данный момент, и в будущем она, вероятно, разработает зарядные устройства GaN более высокой мощности для различных устройств.
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