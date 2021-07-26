Apple внедрит Face ID на Mac

Apple, возможно, планирует перенести систему Face ID на Mac — известный журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что Face ID будет доступна на Mac в течение «пары лет». Гурман поделился этой новостью в последнем выпуске своей информационной статьи Power On. В ней он заявил, что цель гиганта из Купертино состоит в том, чтобы все его продукты в конечном итоге поддерживали Face ID. Другими словами, даже недорогие модели iPhone, такие как iPhone SE и iPad Air, которые в настоящее время поддерживают Touch ID, скоро появятся с технологией распознавания лиц в ближайшем будущем. Гурман добавил, что Touch ID по-прежнему является ключевым фактором в его недорогих продуктах, поскольку это более дешевая альтернатива Face ID. Однако через несколько лет это может измениться.

Он добавил, что «я ожидаю, что все iPhone и iPad перейдут на Face ID», а также заявил, что «в конечном итоге камера, встроенная в экран, поможет дифференцировать более дорогие устройства Apple за счет устранения выемки вверху. Датчик распознавания лиц дает Apple две основные функции: безопасность и дополненную реальность». Другими словами, компания также может убрать выемку на iPhone. iPhone без выреза может дебютировать уже в 2023 году. Примечательно, что Гурман ранее сообщал, что недавно выпущенные Apple iMac с измененным дизайном изначально должны были поддерживать Face ID. Но в последний момент производитель всё же передумал и не стал внедрять столь дорогую функцию в данный продукт.