Apple внедрит Face ID на Mac

Apple, возможно, планирует перенести систему Face ID на Mac — известный журналист Bloomberg Марк Гурман считает, что Face ID будет доступна на Mac в течение «пары лет». Гурман поделился этой новостью в последнем выпуске своей информационной статьи Power On. В ней он заявил, что цель гиганта из Купертино состоит в том, чтобы все его продукты в конечном итоге поддерживали Face ID. Другими словами, даже недорогие модели iPhone, такие как iPhone SE и iPad Air, которые в настоящее время поддерживают Touch ID, скоро появятся с технологией распознавания лиц в ближайшем будущем. Гурман добавил, что Touch ID по-прежнему является ключевым фактором в его недорогих продуктах, поскольку это более дешевая альтернатива Face ID. Однако через несколько лет это может измениться.

Он добавил, что «я ожидаю, что все iPhone и iPad перейдут на Face ID», а также заявил, что «в конечном итоге камера, встроенная в экран, поможет дифференцировать более дорогие устройства Apple за счет устранения выемки вверху. Датчик распознавания лиц дает Apple две основные функции: безопасность и дополненную реальность». Другими словами, компания также может убрать выемку на iPhone. iPhone без выреза может дебютировать уже в 2023 году. Примечательно, что Гурман ранее сообщал, что недавно выпущенные Apple iMac с измененным дизайном изначально должны были поддерживать Face ID. Но в последний момент производитель всё же передумал и не стал внедрять столь дорогую функцию в данный продукт.
Комментарии и отзывы Face ID
Lenovo Legion 2 Pro с 18 ГБ ОЗУ выходит ...
Компания Lenovo объявила о том, что топовая версия игрового смартфона Legion Duel 2 появится в продаже уж...
Samsung Galaxy M32 засветился в Geekbenc...
Появилась информация, что компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон Samsung Galaxy M32, он стане...
Huawei P50 официально показали на фото...
Huawei представила свой новый флагманский смартфон, продемонстрировав первое официальное изображение смар...
Смартфоны Realme 8 и Realme 8 5G выпусти...
Компания Realme выпустила в европейскую продажу смартфоны Realme 8 и Realme 8 5G, которые недавно вышли в...
Компактный Sony Xperia Ace II оценен в 2...
Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов моделью Xperia Ace II, размеры которой равны 140:69:8,9 мм...
Samsung Galaxy S21 Carbon оценен в $5520...
Отечественная компания Caviar представила смартфоны Samsung Galaxy S21 Carbon, которые изготовлены из тит...
Выход Huawei P50 снова перенесли...
Китайские источники сообщили о том, что компания Huawei снова отложила презентацию топовых камерофонов Hu...
Realme 8 и Realme 8 Pro выходят в Росси...
Компания Realme анонсировала старт российских продаж смартфонов Realme 8 и Realme 8 Pro, которые работают...
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor