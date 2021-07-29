Apple вновь показала рекорды продаж

Apple добилась рекордных поставок во втором квартале этого года. Согласно отчету Coutnerpoint Research, рынок смартфонов сократился на 7% по сравнению с прошлым кварталом, но продемонстрировал рост на 19% в годовом исчислении по сравнению с 2020 годом. Хотя снижение произошло из-за продолжающейся нехватки компонентов, с которой вендоры сталкиваются в настоящее время, рост в годовом исчислении всё равно довольно неплохой, поскольку потребительский спрос вырос после вспышки коронавируса в прошлом году. В течение этого квартала Xiaomi удалось стать вторым по величине брендом смартфонов в мире, тогда как гигант из Купертино ушёл на второй план. Тем не менее, бренду все же удалось зарегистрировать рекордные поставки во втором квартале, прежде всего благодаря стабильному спросу и предложению на его iPhone 12 серии. Между тем, Samsung по-прежнему занимает первое место, в то время как Oppo и Vivo сохранили свои позиции в списке 5 лучших производителей смартфонов.

Аналитик-исследователь Аман Чаудхари добавил, что «мировая выручка от оптовых продаж смартфонов превысила 96 миллиардов долларов, увеличившись на 25 процентов в годовом сопоставлении, но последовательно снизилась на 16 процентов. Это происходит в то время, когда отрасль сталкивается с ограничениями предложения. Apple получила рекордную долю выручки во втором квартале, что обусловлено продолжающимся спросом на iPhone 12 Series, за которым следуют Samsung, OPPO, Xiaomi и vivo». Примечательно, что поставки Apple упали на 18 процентов по сравнению с предыдущим кварталом, но выросли на значительные 30 процентов в годовом исчислении и достигли 48,9 миллиона единиц во втором квартале 2021 года. В отличие от некоторых других брендов, производитель iPhone не так сильно пострадал от продолжающейся нехватки полупроводников из-за его прочных отраслевых отношений.
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