Apple вновь попала под прицел регуляторов

Система App Tracking Transparency появилась в iOS 14.5 и существенно изменила подход к отслеживанию пользователей между приложениями. По данным инсайдеров, после её запуска социальные сети потеряли почти 10 миллиардов долларов доходов. А теперь Apple столкнулась с дополнительным вниманием европейских регуляторов, поскольку в рамках закона ЕС о цифровых рынках компания имеет статус «цифрового гиганта» и обязана обеспечивать равные условия для сторонних разработчиков. В предварительной оценке Федеральное картельное ведомство Германии указало, что дизайн окна App Tracking Transparency склоняет пользователей к отказу от отслеживания, тогда как окно Personalized Ads, напротив, стимулирует дать согласие на использование данных для рекламных целей.

На это, по мнению регулятора, влияют используемые символы, включая предупреждающий знак в виде ладони, различия в формулировках «отслеживание приложениями» и «персонализированная реклама», неоднозначные объяснения способов использования данных, разный объём информации о преимуществах предоставления доступа к данным, а также порядок расположения вариантов ответа. Теперь у Apple есть четыре месяца на изменение дизайна и формулировок всплывающих окон. Компания должна убрать из уведомлений для сторонних приложений отпугивающие формулировки и символы, включая значок предупреждающей ладони, и сделать их более нейтральными, приблизив оформление к запросам, которые используются собственными приложениями Apple.