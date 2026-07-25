Смартфон Redmi K100 Pro получит 185-Гц экран

Авторитетный инсайдер Smart Pikachu раскрыл некоторые характеристики неназванного смартфона серии Redmi K100. Устройству приписывают наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, крупного экрана с кадровой частотой 185 Гц, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и модуля с перископическим телеобъективом, акустической системы Bose с тремя динамиками и поддержки 50-Вт беспроводной зарядки. Судя по флагманским характеристикам, речь идет о старшей Pro-версии.

Напомним, что всего месяц назад был представлен смартфон REDMI K90 Ultra с 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, фирменным игровым чипом D2, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, активной системой охлаждения с вентилятором, батареей ёмкостью 8550 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 22,5-Вт обратной и обходной зарядок, симметричными стереодинамиками с настройкой Bose, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также алюминиевым CNC-фрезерованным корпусом.