Смартфон Redmi K100 Pro получит 185-Гц экран

Авторитетный инсайдер Smart Pikachu раскрыл некоторые характеристики неназванного смартфона серии Redmi K100. Устройству приписывают наличие топовой 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, крупного экрана с кадровой частотой 185 Гц, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 200 Мп и модуля с перископическим телеобъективом, акустической системы Bose с тремя динамиками и поддержки 50-Вт беспроводной зарядки. Судя по флагманским характеристикам, речь идет о старшей Pro-версии.

Напомним, что всего месяц назад был представлен смартфон REDMI K90 Ultra с 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, фирменным игровым чипом D2, оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,83-дюймовым экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, активной системой охлаждения с вентилятором, батареей ёмкостью 8550 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 22,5-Вт обратной и обходной зарядок, симметричными стереодинамиками с настройкой Bose, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, а также алюминиевым CNC-фрезерованным корпусом.
В России стартовали Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro…
Российским покупателям стали доступны для покупки смартфоны серии Xiaomi 17T. Новинка получила продвинуты…
Глобальную версию REDMI Note 17 выпустят в августе …
Авторитетный инсайдер Абхишек Ядав сообщает, что глобальные версии смартфонов REDMI Note 17 и Note 17 Pro…
В сеть слили характеристики смартфона OnePlus 16…
Инсайдер поделился характеристиками будущего флагманского смартфона OnePlus 16, который должны представит…
Huawei представила смартфоны Pura 90s, наушники FreeClip 2 S…
Huawei провела в Куала-Лумпуре международную презентацию новых устройств. Главной премьерой стала серия с…
BOE выпустит экраны для Galaxy S27…
Появился новый отчёт из Кореи, согласно которому китайская компания BOE активно пытается войти в цепочку …
Телефон HMD Touch AI оценили в 70 долларов…
Компания HMD пополнила ассортимент телефонов моделью Touch AI, главной особенностью которой стала поддерж…
Бюджетный смартфон Vivo Y05e засветился в сети …
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Vivo Y05e, который еще не был предста…
Складной смартфон Vertu AlphaFold оценили в 6880 долларов …
Компания Vertu пополнила ассортимент складных смартфонов моделью AlphaFold, главной особенностью которой …
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor