HONOR Magic 9 Pro получит квадратную селфи-камеру

Согласно информации инсайдера, HONOR Magic 9 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и получит квадратную фронтальную камеру с сенсором формата 1:1. Если эти данные подтвердятся, смартфон станет первым Android-устройством с подобной камерой. Квадратный сенсор обеспечивает более широкое поле зрения для селфи и видеоблогинга, поскольку пользователю не придётся поворачивать смартфон, чтобы переключаться между вертикальным и горизонтальным кадрированием. По данным источника, фронтальная система также будет использовать некоторые технологии, разработанные HONOR для Robot Phone. При этом сама идея квадратной фронтальной камеры не является новой. Ещё в мае появились сообщения о том, что HONOR тестирует аналогичный сенсор для стандартного Magic 9. Примерно в то же время стало известно, что Oppo рассматривает подобное решение для серии Find X10. Если информация подтвердится, HONOR может первой вывести такую технологию на рынок.

Основная камера Magic 9 Pro, судя по всему, получит характеристики, о которых уже сообщалось ранее. В её основе будет 200-мегапиксельный сенсор формата 1/1,28 дюйма с объективом f/1,57 и 3-градусной оптической стабилизацией изображения. Ещё одной ключевой особенностью станет 200-мегапиксельная перископическая телефотокамера с сенсором формата 1/1,4 дюйма и объективом с диафрагмой f/2,6. Эти характеристики совпадают с информацией инсайдера Digital Chat Station, так что звучит весьма надёжно.